Onze pacientes morrem por Covid-19 à espera de leito em São Paulo

Na sexta-feira (5) morreram uma mulher de 76, outra de 73 anos, um homem de 75 anos e um homem de 58. No sábado (6) uma mulher de 95, outra de 74 e um homem de 46 anos . No domingo (7) um homem de 52 anos

Com ocupação máxima, o sistema de saúde do município não consegue atender a demanda. "Estamos com 11 pacientes entubados, 16 aguardando transferência via Cross e tivemos 11 óbitos, infelizmente, esses 11 estavam inseridos no sistema aguardando vaga em unidade de terapia intensiva", relatou ao G1.

Segundo um site de notícias do Globo, a secretária disse que a cidade não consegue, desde a última quarta (3), transferir os casos graves para outras cidades e que o Sistema Cross, que regula vagas SUS no estado, está em colapso.

Mais dois pacientes com Covid-19 morreram nas últimas horas à espera de leito de UTI da Grande São Paulo, segundo informou a secretária adjunta da Saúde de Taboão da Serra, Thamires May.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.