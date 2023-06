Ônibus e ambulância batem de frente e três morrem em acidente

Todos os ocupantes da ambulância morreram. As vítimas do acidente foram identificadas como o motorista, Antônio Martins Rocha, 64, e os dois pacientes Claudevina Batista Carvalho, 74, e Nezilio Soares Santana, 93.

De acordo com informações da polícia, o acidente aconteceu após o motorista da ambulância desviar de um carro que estava parado na via trocando pneus. Ao entrar na pista contrária, o veículo bateu de frente contra o ônibus.

