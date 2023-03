Ônibus de Márcia Freire é atingido por mais de 20 tiros a caminho de show

"O motorista achou melhor passar por essa barreira e graças a Deus nenhum tiro atingiu ninguém, nem entrou no ônibus", disse Márcia em um vídeo publicado no instagram.

O motorista avançou com o ônibus por uma pequena passagem, momento em que os criminosos começaram a atirar. No total, 21 tiros atingiram o veículo e ninguém ficou ferido.

Segundo o motorista do ônibus, os assaltantes estavam em um carro que realizou uma ultrapassagem. Após alguns quilômetros, os suspeitos haviam colocado uma barreira com madeiras para obrigar o veículo da equipe parar na pista.

A cantora, a irmã dela e a equipe de músicos estavam no veículo no momento do atentado, enquanto outros integrantes realizavam a viagem em um carro. A equipe havia saído de Porto Seguro e estava a caminho de Alagoas para um show em Barra de São Miguel.

