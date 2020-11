OMS diz que medicamento Remdesivir não funciona para tratar a covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS), fez um alerta referente ao uso do remdesivir. A instituição desaconselha o uso do mesmo e afirma que não há evidência médica que comprove sua eficácia no tratamento da doença.

Recentemente a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos EUA, autorizou o uso do medicamento sob o argumento de que nos testes, os pacientes tinham apresentando boa reação, sobretudo dias de internação que haviam diminuído consideravelmente.

A OMS contesta e diz que o antiviral não diminui o risco de morte, nem afeta a necessidade do Udo de ventilação mecânica em casos mais graves. O remdesivir é o primeiro medicamento aprovado para tratar a covid-19 em pacientes nos Estados Unidos.