OMS autoriza mais um medicamento para tratamento contra covid grave

Em estudos clínicos, o Tocilizumabe, administrado por via intravenosa, demonstrou capacidade de reduzir mortes em pacientes gravemente doentes com Covid-19. O produto também reduziu o tempo de internação dos pacientes.

Até o momento, a OMS pré-qualificou seis tratamentos para a Covid-19, incluindo três versões com frascos de tamanhos diferentes do Tocilizumabe. A expectativa da entidade é que a inclusão desses produtos aumente o acesso aos tratamentos recomendados de Covid-19.

Os anticorpos são proteínas produzidas no nosso organismo que ajudam o sistema imunológico a combater possíveis agentes causadores de doenças. Com o avanço da biotecnologia, passou a ser possível produzir em laboratório anticorpos monoclonais, ou seja, específicos para uma única região do antígeno, que é uma substância estranha ao organismo capaz de provocar resposta do sistema imune.

