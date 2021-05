OMS alerta sobre notícia falsa que recomenda 3ª dose da Coronavac

A OMS emitiu um comunicado para alertar sobre a notícia falsa. "A Coronavac está sob revisão para a Lista de Uso de Emergência e essas revisões são confidenciais, portanto, não falaríamos sobre uma vacina como essa enquanto ela estiver sob revisão", escreveu. O Instituto Butantan, que produz a Coronavac no Brasil, também negou a informação. "Fiquem tranquilos, a vacina é eficiente e, neste momento, não existe necessidade de se preocupar com uma terceira dose, como foi propalado recentemente. Isso não corresponde aos fatos", afirma o presidente Dimas Covas.

De acordo com o UOL, um texto com seguinte mensagem está circulando nas redes sociais. "A OMS está dizendo que quem tomou Coronavac vai ter de se revacinar. Vacina do Dória é uma bosta. Fake como ele".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.