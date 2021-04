Omar Aziz afirma que CPI da Covid não acabará em pizza

Presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz disse que a investigação será histórica e ressaltou que deve se ter a proatividade em busca de respostas.

"É a CPI das CPIs. É completamente diferente (...) Eu, como presidente da CPI, quero uma comissão extremamente técnica. Não quero levar para o campo político porque isso não vai trazer ninguém de volta e muito menos vai ajudar a salvar vidas que poderão se perder durante a pandemia", disse em entrevista à CNN Brasil.

Aziz afirmou ainda que o plano de trabalho será definido amanhã (29), com a análise dos requerimentos.

"Não dá para acabar em pizza uma CPI com 400 mil óbitos e que no curso dela chegará a 500 mil mortes (...) Não dará em pizza", garantiu o senador do Amazonas.

Ele também criticou a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao dizer que o 'chinês inventou o vírus' e classificou a atitude como 'tiro no pé'.

"O Paulo Guedes não entende absolutamente nada de vacina para dizer se esse imunizante é bom ou não - e dá um tiro numa relação com a China que nos mantém com os insumos para produzir a vacina no Butantan", afirmou Aziz à CNN.