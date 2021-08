Olavo de Carvalho volta a ser internado em São Paulo

"Ainda estou em tratamento, mas não posso adiar mais o agradecimento que devo aos médicos do InCor e à sua equipe de enfermagem, campeã de eficiência e gentileza", disse, Olavo no dia 31 de julho, em suas redes sociais.

O escritor bolsonarista, Olavo de Carvalho, de 74 anos, voltou a ser internado no Instituto do Coração (InCor), em São Paulo. Ele foi internado com quadro de insuficiência cardíaca e renal aguda e infecção sistêmica.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.