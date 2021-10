Offshore: Câmara convoca Guedes para explicar empresa em paraíso fiscal

De acordo com o G1, com a convocação, Guedes é obrigado a comparecer em sessão do plenário da Câmara. O não comparecimento configura crime de responsabilidade. Ainda não há data para o depoimento do ministro.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (6), por 310 votos a 142 a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para que ele explique ao plenário da Casa sobre movimentações financeiras no exterior por meio de uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal.

