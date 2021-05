OAB divulga edital para vaga de Kassio Nunes no TRF1

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nesta segunda-feira (03) o edital para membros da advocacia interessados em ocupar a vaga aberta no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília, após nomeação de Kassio Nunes Marques no Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a Folha de São Paulo, será formada uma lista com seis nomes para análise do TRF-1. O tribunal forma a lista tríplice e entrega ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) quem deverá escolher o nome para ocupar a vaga no tribunal.

As inscrições começam no dia 26 de maio e vão até 24 de junho. O edital completo está disponível no site da entidade. Entre os requisitos para ocupar a vaga, estão notório saber jurídico, reputação ilibada e pelo menos dez anos de atividade profissional comprovada.

