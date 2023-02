'O que não é oficial pra mim não existe' diz Moraes sobre denúncia de Do Val

O Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal falou nesta sexta (3) sobre a declaração do senador Marcos Do Val, que contou ter tido uma reunião com Jair Bolsonaro e Daniel Silveira para tratar de um plano golpista para invalidar as eleições e manter Bolsonaro na presidência.

De acordo do Moraes, o senador afirmou que Daniel Silveira teria pedido a do Val que gravasse uma conversa com Alexandre de Moraes para constrangê-lo a dar alguma declaração que levantasse suspeita sobre a imparcialidade do ministro.

A intenção seria tirar o ministro de inquéritos que apuram condutas de bolsonaristas, parlamentares e do próprio ex-presidente.

"Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel, que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso era uma questão de inteligência e que, infelizmente, não poderia confirmar", afirmou Moraes.

"Então eu levantei, despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial pra mim não existe", afirmou