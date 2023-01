O que Fred Nicácio disse aos brothers e o que Tadeu realmente falou

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde que voltou nesta quinta-feira (26) para o BBB 23, Fred Nicácio surpreendeu os brothers, tanto com relação ao que Tadeu Schmidt teria supostamente dito, quanto à descoberta de que ele ficou em um Quarto Secreto desde o Paredão. No entanto, para o público fora da casa, houve diferença entre os discursos repassados pelo médico e o que o apresentador realmente disse.

Tadeu Schmidt realmente conversou com Nicácio e Marília no Quarto Secreto. Por outro lado, não falou com as mesmas palavras proferidas pelo brother para os outros participantes.

Segundo o médico, em conversa com os integrantes do Quarto Fundo do Mar, o apresentador disparou que sua maior qualidade é falar o que tem dito nesses dias do programa.

"Quando o Tadeu foi dar o discurso agora, ele falou assim: 'Fred, a sua maior qualidade é falar o que tem que ser dito'. Acabou, na hora que tem que ser falado, a verdade não faz... papo reto não faz curva, gente", disse o médico.

Mas, na verdade, o apresentador do reality afirmou que ele não deixou de falar o que pensava na casa. Ainda no discurso, questionou o comportamento de Nicácio, gerando dúvida se ele falava até demais ou se esse era o ponto em que o brother acertava no BBB 23.

Com isso, não confirmou que sua qualidade era falar, como explicou o famoso aos demais participantes.

"Não dá para dizer que o Fred se segurou, ele bate os dreads, vira a cabeça e fala o que pensa. Talvez fale até demais, talvez fale o que não devia, ou é exatamente esse o seu mérito?", questionou o apresentador.