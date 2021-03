Número de doenças rastreadas pelo teste do pezinho será votado pela Câmara

De acordo com a Agência da Câmara, a iniciativa é do deputado Dagoberto Nogueira (PDT-MS). Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) realiza um teste que engloba seis doenças. De acordo com o substitutivo preliminar da relatora, deputada Marina Santos (Solidariedade-PI), o exame passa a englobar 14 grupos de doenças de forma escalonada.

