Nu e morto a facadas, casal é achado debaixo de colchão

Dois jovens identificados como Caroline Batista, 22, e Jimmy Pereira da Silva, 21, foram encontrados mortos, nus, debaixo de um colchão, em uma casa na cidade de Birigui, em São Paulo, nessa quinta-feira (23).

O casal foi morto a facadas e estava sem roupa, apenas enrolado em lençóis dentro de um quarto do imóvel. As vítimas apresentavam cortes profundos no pescoço. A polícia as encontrou após receber denúncia da irmã do principal suspeito do crime.

Ela foi a primeira a encontrar os corpos na residência, mas não sabe o que Caroline e Jimmy estavam fazendo lá. Os donos da casa, assim como o suspeito, não foram achados no local. A polícia investiga o caso.