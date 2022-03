Novo vídeo mostra marido agredindo mendigo em outro ângulo

O caso aconteceu no bairro Jardim Roriz, em Planaltina, DF. O homem agredido foi encaminhado para um albergue, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social do DF. O marido declarou que a esposa tem problemas psicológicos e que foi vítima de um estupro.

Um novo vídeo divulgado na internet nesta sexta-feira (18) mostra em outro ângulo as agressões do personal trainer Eduardo Alves contra um mendigo flagrado fazendo sexo com a esposa dele. Nas imagens é possível ver o marido batendo a cabeça do morador de rua contra o carro e, depois, chuta homem já caído no chão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.