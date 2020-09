Novo valor do auxílio emergencial já começa a valer; veja quem recebe

As novas parcelas do auxílio emergencial no valor de R$ 300 começam a ser pagas a partir desta quinta-feira (17) para os beneficiários do Bolsa Família.

O pagamento segue até 30 de setembro, seguindo o número final do Número de Identificação Social (NIS). As informações são do Sistema Globo.

O Ministério da Cidadania ainda não informou sobre o pagamento dos outros grupos de beneficiários do auxílio emergencial.

Conforme o Sistema Globo, o cálculo do valor do benefício para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família será feito por família: o auxílio emergencial residual será a diferença entre a soma dos R$ 300 recebidos por cada beneficiário da família (ou R$ 600 no caso de mulher chefe de família) e o valor que a família habitualmente recebe como Bolsa Família. Se o valor do Bolsa for maior, a família receberá apenas este.