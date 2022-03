Novo Enem 2024: Candidato poderá escolher 2º parte da prova por área de conhecimento

O Conselho Nacional de Educação aprovou nesta segunda (14) um parecer que estabelece mudanças para o Enem a partir de 2024. Entre as mudanças, estão a inclusão de questões discursivas e a possibilidade do candidato escolher a 2a parte da prova por áreas de conhecimento.



O parecer busca adequar o exame ao novo Ensino Médio, que permite ao aluno escolher uma área de conhecimento para se aprofundar. O candidato poderá escolher uma entre quatro áreas para fazer a prova, sendo: Linguagens, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; e Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.



Ainda não há definição dos itens que irão compor a prova. Com isso, caberá ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) construir as matrizes de referência das duas etapas do exame. Durante esse processo de construção das matrizes também será definida a quantidade de questões discursivas que irão compor as partes da prova.



De acordo com o MEC, metade da prova deve ser composta por questões discursivas. A ideia inicial é que a primeira etapa tenha entre 80 a 90 itens no total. Até o momento não foi definido o tamanho da 2º etapa do exame, que será escolhida por área.