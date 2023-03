Novo ataque de tubarão é registrado em Pernambuco

Mais um ataque de tubarão foi registrado na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes (PE), na tarde desta segunda-feira (6). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h30.

Segundo o Uol, a vítima é uma adolescente de 14 anos, que foi mordida na região do braço. O ataque ocorreu nas imediações do Golden Flat, local no qual o banho de mar não é proibido, mas desaconselhado. Ontem, um adolescente de 14 anos foi mordido, também na praia de Piedade, em trecho de banho proibido, a metros do local do novo incidente. Ele teve a perna amputada e se recupera na enfermaria do Hospital da Restauração.

A adolescente foi socorrida de ambulância pelo Samu ao Hospital da Restauração, onde se encontra em cirurgia. O estado de saúde dela não foi divulgado. Um banhista precisou ser retirado do mar pelo Corpo de Bombeiros por decidir tomar banho minutos após o registro do incidente. Ele foi removido à força da área e terá que responder por desacato após ignorar as instruções para sair do local.