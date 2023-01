Novas regras do PIX começam a valer hoje; confira

Manaus/AM - Já estão em vigor as novas regras para o sistema de pagamentos instantâneos PIX, anunciadas pelo Banco Central em dezembro. Confira:

De acordo com o Banco Central, as mudanças alteram limites de valor para as transações e flexibilizam o horário noturno.

Pelas novas regras, os bancos não são mais obrigados a impor um limite de valor por transação, e são obrigados apenas a determinar um limite por período de tempo.

Agora, o limite de transferência é opcional. As regras de alterações de limites estão mantidas. O período noturno é entre 20h e 6h ou 22h e 6h. PIX Saque e PIX Troco: R$ 3 mil/dia e R$ 1 mil/noite.

Quando o usuário for pessoa jurídica, os parâmetros para definir os limites de transações passam a ficar a critério dos bancos. A base para definir os limites quando o PIX for usado para uma compra passa a ser o limite que o mesmo cliente tem no TED, e não mais no cartão de débito.