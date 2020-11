Novas parcelas do auxílio emergencial são liberadas nesta quarta; confira

A Caixa deposita nesta quarta-feira (17) o pagamento do auxílio emergencial para os nascidos em novembro, que fazem parte do ciclo 4 do calendário do benefício social.

De acordo com o R7, cerca de 3,5 milhões de pessoas serão beneficiadas e trabalhadores informais cadastrados pelo aplicativo da Caixa e inscritos no CadÚnico, que vão receber da primeira a quinta parcelas de R$ 600 do auxílio.

Além disso, outro grupo será beneficiado com a primeira e segunda parcelas extras de R$ 300, dependendo da data de entrada no programa. O saque dos valores será liberado no dia 5 de dezembro. No entanto, o aplicativo Caixa Tem pode ser utilizado para o pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais.