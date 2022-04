Nova parcela do vale-gás começa a ser pago nesta quinta-feira

A nova parcela do vale-gás começa a ser paga nesta quinta-feira (14), mas o valor do benefício ainda não foi informado pelo governo. O pagamento do auxílio bimestral corresponde a 50% da média do preço do botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP).

O valor é definido após a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicar em seu site, mensalmente, até o décimo dia útil do mês, o valor da média dos seis meses anteriores referentes ao preço nacional do botijão de 13kg de GLP.

Podem receber o benefício as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), com renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 600).

Também tem direito ao vale-gás as famílias que tenham entre seus membros residente no mesmo domicílio que receba o BPC (Benefício de Prestação Continuada da assistência social), que prevê um salário mensal de R$ 1.212 para pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais impossibilitados de dar manutenção a si mesmo e a família. Além disso, há preferência para famílias de mulheres vítimas de violência doméstica.

Neste ano o pagamento será feito nos meses de fevereiro, abril, agosto, outubro e dezembro, nas mesmas datas das parcelas do Auxílio Brasil que segue a ordem do número final de inscrição social (NIS).