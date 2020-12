Nova linhagem da Covid-19 é encontrada no Rio de Janeiro

Cientistas descobriram uma nova linhagem do coronavírus no estado do Rio de Janeiro. Ela deriva da B.1.1.28, que circula no Brasil desde o início do ano.

De acordo com o grupo Globo, ela foi identificada por meio de sequenciamento genético. Das amostras de 180 genomas do Sars-CoV-2, em circulação no Rio, 38 tinham mutações que indicam que se trata de uma nova linhagem, diz Ana Tereza Vasconcelos, responsável por coordenar o Laboratório de Bioinformática do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), em Petrópolis.

Não há informação de que ela seja mais transmissível ou agressiva, nem há indícios de que ela possa reduzir a eficácia das vacinas que começam a chegar.