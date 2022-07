Nova Carteira de Identidade Nacional começa a ser emitida nesta terça; saiba como

A Nova Carteira de Identidade Nacional começa a ser emitida nesta terça-feira (26) no Rio Grande do Sul. O documento terá apenas o número do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) como registro único, tornando a identificação a mesma em todo o país.

Em seguida, após o Rio Grande do Sul, o documento será emitido no Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas e Paraná. Até o momento não há previsão para os outros estados. O novo RG terá validade de 10 anos para pessoas com até 60 anos de idade. Para os maiores de 60 anos, o RG antigo continuará valendo por tempo indeterminado.

Quem pode obter o CIN - Segundo o Ministério da Economia, "somente serão emitidas as novas identidades para cidadãos que estiverem com as informações no CPF de acordo com suas certidões atualizadas. Cidadãos que não possuírem ou estiverem com as informações incorretas no CPF poderão recorrer aos canais de atendimento à distância da Receita Federal para resolver sua situação. No futuro, os próprios órgãos de identificação civil farão novas inscrições e atualizações no CPF".

A atualização do CPF pode ser feita gratuitamente pela internet no site da Receita Federal. Em certas situações, o procedimento gera um protocolo de atendimento. Nesses casos, será necessário enviar seus documentos - que pode ser consultado no site do Ministério da Economia - para a Receita Federal por e-mail.