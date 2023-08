Notificações de zika vírus aumentam no país em relação a 2022

No mês de abril, em meio ao aumento de casos de dengue, zika e chikungunya no Brasil, as arboviroses, o governo federal lançou uma campanha nacional de combate às doenças, transmitidas por um mesmo vetor, a picada do mosquito Aedes aegypti.

De acordo com a Agência Brasil, o Ministério da Saúde informou "que os dados são preliminares e sujeitos a alterações e que a vigilância das arboviroses – o que inclui as infecções causadas pelo vírus zika – é de notificação compulsória, ou seja, todo caso suspeito e/ou confirmado deve ser obrigatoriamente notificado aos serviços de saúde”.

O número de casos de zika vírus subiu 20% de janeiro até o dia 8 de julho deste ano no Brasil, passando de 5.910 para 7.093 notificações, na comparação com mesmo período de 2022.

