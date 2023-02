Noite de Gustavo e Key no Quarto do Líder tem clima quente no edredom

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gustavo e Key Alves tiveram uma primeira noite quente no Quarto do Líder do BBB 23. O casal dispensou a presença dos outros VIPs no local para trocar carícias no edredom.

Por volta das 5h30 da manhã, os dois foram deitar sozinhos no local. Key estava pronta para dormir, mas Gustavo a puxou para alguns beijos -foi então que a pegação começou.

Quando o clima esquentou, os dois foram direto para baixo do edredom e começaram a sussurrar.

Eles pararam brevemente quando a produção chamou a atenção de Key por estar sem microfone - e a sister perdeu 50 estalecas.

Após alguns minutos, o casal voltou com a pegação com forte. Desta vez, Key estava por cima de Gustavo e foi possível ouvir gemidos da atleta. As câmeras do pay-per-view, no entanto, logo cortaram o sinal do ambiente.

Quando o sinal voltou, Gustavo e Key afirmaram que não transaram.

Gustavo: "Você pega esse preservativo, a galera acha que a gente fez alguma coisa"

Key: "Mas a gente não fez, a camisinha tá ali. Eu tava zoando"

Key estava com "pé atrás". Depois que Gustavo ganhou a Prova do Líder, Key comentou para Aline e Paula que estava com medo de transar com o affair por medo do que sua família e o público iriam pensar dela.

Key: "Nossas famílias são muito parecidas, do interior, machuca. Não sei como seria a reação deles"

Key: "Mas o povo vê o lance da menina. Tem muito isso. Eu falei: 'Você querendo ou não tem isso, você é o homem. De mim vão falar muito'"