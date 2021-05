No Planalto, Pazuello participa de treinamento para enfrentar CPI da Covid

O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou neste fim de semana de uma reunião reservada dentro do Palácio do Planalto com assessores do governo federal. A informação é do jornal O Globo.

Ainda segundo a publicação, o encontro tinha como objetivo treinar o general para participar da CPI da Covid no Senado. Ele irá prestar esclarecimentos na próxima quarta-feira (5).

Ao que tudo indica, a preparação faz parte de uma estratégia para defender as ações do ex-ministro na pandemia e ainda do presidente Bolsonaro.

A reportagem do O Globo enfatiza ainda que no Planalto há uma preocupação sobre o desempenho de Pazuello na CPI. Além de ser treinado para falar em público, o general tem recebido um vasto material que será utilizado para defender a sua gestão na crise da pandemia e provar que não foi omisso.