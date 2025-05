Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena; prêmio vai a R$ 7,5 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.867 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (24). Com isso, o prêmio, que era de pouco mais de R$ 3,4 milhões, acumulou. A estimativa para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (27), é de R$ 7,5 milhões.

Os números sorteados foram: 05 - 09 - 15 - 24 - 25 - 60. Apesar de ninguém ter cravado a sena, 82 apostas fizeram a quina e cada uma receberá R$ 22.898,73. Outras 5.050 apostas acertaram quatro dezenas e levarão R$ 531,17 cada.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet. Para jogar, é necessário ser maior de idade e informar os dados do cartão de crédito ao se cadastrar no site oficial.

A probabilidade de acerto varia conforme o número de dezenas escolhidas. Em uma aposta simples, de seis números, que custa R$ 5, a chance de ganhar o prêmio principal é de 1 em 50 milhões. Já na aposta com 15 dezenas — a mais cara, que custa R$ 22.522,50 — a chance de acerto é de 1 em 10 mil, segundo a Caixa Econômica Federal.