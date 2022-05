Ninguém acerta na Mega-Sena e prêmio vai a R$ 45 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.481 da Mega-Sena sorteadas na noite do último sábado (14), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou em R$ 45 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 01 - 08 - 21 - 27 - 36 - 37

Na quina, 72 apostas foram vencedoras e cada uma levará R$ 62.081,21. Já na quadra, 5.710 apostas foram ganhadoras e cada uma receberá R$ 1.118,30.

O próximo concurso está previsto para acontecer na quarta-feira (18). As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou online, no site oficial da Caixa Econômica Federal.