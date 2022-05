Ninguém acerta na Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 53 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.482 da Mega-Sena sorteadas na noite desta quarta-feira (18), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulou em R$ 53 milhões.

Confira as dezenas sorteadas: 01 - 32 - 35 - 44 - 45 - 57

Na quina 52 apostas foram vencedoras e cada uma irá receber R$ 82.539,97. Na quadra 5.101 apostas foram ganhadoras e cada uma levará R$ 1.202,02.

O prêmio acumulado deve ser sorteado no próximo concurso no sábado (21). As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país, ou pela internet no site oficial da Caixa Econômica Federal.