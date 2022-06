Ninguém acerta na Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 40 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.489 da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram: 03 -10 - 13 - 25 - 41 - 42. O prêmio acumulou em R$ 40 milhões e será sorteado no próximo concurso no sábado (11).

Ao todo, 92 apostas tiveram cinco acertos e cada uma irá levar R$ 29.078,19. Já na quadra, 6.187 apostas foram vencedoras e cada uma irá receber R$ 616,69.