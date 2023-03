Nicácio se surpreende com Aline em Prova do Líder do BBB 23

FRED: "Eu cheguei aqui falando isso, assim, como se eu tivesse visto. Eu falei: 'Gente, eu saí porque eu estava muito podre já, mas o Black está inteiro, parece que ele chegou agora. [Ricardo] Facinho já tirou o tênis, começou já a demonstrar alguns sinais de cansaço, mas vai ficar entre eles dois, porque Aline já está quase saindo também'. Paguei a língua, chicote danado, filho, paguei a língua, falei aqui para elas. Caraca, estou assim, eu estou impressionado, eu estou admirado com ela, estou encantado com ela. É sobrenatural o que ela fez."

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Fundo do Mar, Fred Nicácio avaliou o desempenho de Aline Wirley na Prova do Líder do BBB 23 (Globo). A ex-Rouge saiu vitoriosa após quase 18 horas da prova de resistência.

