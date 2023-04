Nicácio diz estar 'bolado' com jogo de brother no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Raio-X, Fred Nicácio disse estar 'bolado' com o jogo de Ricardo no BBB 23 (Globo) e explicou o motivo.

O médico celebrou a festa de ontem que foi um sucesso e desabafou sobre as atitudes do biomédico na casa.

Nicácio: "Tô meio bolado com esse jogo do Alface. Ele andou fazendo umas perguntas sobre mim pras meninas do outro grupo. Já tivemos umas conversas aqui e tá todo mundo com pé atrás com esse jogo dele."

Nicácio continua: "Ele fala que joga sozinho, então não me sinto tão confortável mais em falar sobre jogo com ele. Tô de olho bem aberto com relação a isso e não sei em que que vai resultar".