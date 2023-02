'Neymar queria ficar comigo e com a minha irmã ao mesmo tempo', diz Key Alves

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Key Alves, do BBB 23 (Globo), não segura a língua sobre as ficadas que já teve com alguns famosos fora da casa. Alguns nomes, como Rodrigo Mussi e o ator Murilo Cezar estão na lista Mas, com outras pessoas, como o jogador Neymar, o flerte ficou apenas nas conversas mesmo. Acontece que rolou uma troca de mensagens dele com a jogadora e sua irmã gêmea, Keyt.

Durante conversa com alguns participantes, ela disse que quase ficou com ele, mas que Neymar "vacilou". "Sabe qual foi o vacilo dele? Ele conversava com a minha irmã gêmea, antes de ela namorar. Aí ela começou a namorar e ele parou. Aí o que ele fez? Mandou mensagem pra mim, como se nós duas não tivéssemos conversado que ele já tinha chamado ela", disse Key.

A sister disse que chegou a engatar uma troca de mensagens com o craque, mas que Keyt abriu o jogo com ele. A resposta? "'Quem sabe de repente eu não pego as duas', ele respondeu", contou a atleta.

"Eu e minha irmã, a gente conversa de tudo, acha que não ia falar disso? Agora, se ele não tivesse mandado mensagem pra ela, tivesse mandado só pra mim, eu já estava lá em Paris. Você acha que não? Passear, né?", brincou com os brothers.