Nenhum candidato poderá ser preso a partir deste sábado

Já no dia 27 de setembro, cinco dias antes da votação fica proibida a prisão ou Detenção de qualquer eleitor as exceções são para casos de flagrante delito de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo conduto em caso de prisões Ilegais o juiz competente deve punir os autores da prisão.

A intenção é evitar abuso de autoridade contra candidatos com o objetivo de interferir nas disputas eleitorais por meio de prisões ou detenções arbitrárias que possam configurar perseguição política, favorecendo os adversários. Na eleição, ainda de acordo com o Código Eleitoral, integrantes das mesas receptoras e fiscais de partidos também não podem ser detidos ou presos enquanto exercem suas funções, salvo em caso de flagrante.

Nenhum candidato às eleições deste ano pode ser preso ou detido a partir deste sábado, 17 de setembro. A exceção é se for em flagrante. A regra está prevista no Código Eleitoral e vale até 48 horas após o encerramento da votação, no de 2 de outubro.

