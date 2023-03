Nelson Piquet é condenado a pagar R$ 5 milhões por chamar Lewis Hamilton de 'neguinho'

"Desta forma, considerando que o réu se propôs a pagar mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para ajudar na campanha eleitoral de um candidato à presidência república, objetivando certamente a melhoria do país segundo as suas ideologias, nada mais justo que fixar a quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) – que é o valor mínimo de sua renda bruta anual – para auxiliar o país a se desenvolver como nação e para estimular a mais rápida expurgação de atos discriminatórios", afirmou o juiz.

Para o cálculo da multa no valor de R$ 5 milhões, o juiz considerou o patrimônio do ex-piloto e considerou uma doação no valor de R$ 500 mil que Piquet fez para a campanha de Jair Bolsonaro.

