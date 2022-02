Nascidos em fevereiro começam a receber hoje o abono salarial PIS

O valor do abono salarial varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados. O maior valor valor é pago para quem trabalhou 12 meses do ano anterior. Após aumento do salário mínimo no começo de 2022 o abono vai de R$ 101 a R$ 1.212. Confira abaixo os valores para cada mês:

Na última terça-feira (8), os trabalhadores do setor privado nascidos em janeiro começaram a receber o pagamento do PIS. Já para os servidores públicos, que recebem o Pasep, o pagamento começa na próxima terça-feira (15). Confira o calendário completo abaixo:

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.