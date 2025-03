'Não sou aliado, então', diz Diego Hypolito ao questionar amizade de Vitória Strada

Daniele Hypolito aconselhou o irmão a conversar com a sister. "Depois você fala com ela", disse.

Depois do início da prova, quando sua irmã já havia sido eliminada, Diego desabafou e disse que poderia ter sido escolhido por Vitória na dinâmica do Resta Um.

Antes da oitava Prova do Líder, os participantes jogaram a dinâmica do Resta Um, que deixou três brothers de fora: Diego Hypolito, Thamiris e João Pedro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.