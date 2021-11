'Não houve interferência ideológica no Enem', diz ministro Milton Ribeiro

Os candidatos tiveram provas de linguagens e ciências humanas que abordaram questões sobre minorias, como população indígena, população carcerária e desigualdade de gênero, além de contar com a música "Admirável Gado Novo", do cantor Zé Ramalho em uma das questões.

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que o conteúdo do exame mostra que não houve interferência ideológica no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo a Folha de São Paulo, a declaração ocorreu, neste domingo (21), após o primeiro dia de aplicação das provas em todo o Brasil.

