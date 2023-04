'Não fui sustentar marmanjo', diz Domitila ao responder reclamação de Bruna

Questionada sobre o assunto, Domitila justificou sua atitude no mesacast BBB Tá On. "Não fui pro Big Brother pra sustentar marmanjo. Por favor, não me processem, não me odeiem. Mas minha estratégia, começando do começo: por que Domitila Barros conseguiu tantas estalecas? Será que é porque ela foi disciplinada? Eu não sei se algum outro candidato conseguiu", respondeu a Miss Alemanha.

A atriz reclamou ontem sobre ela e Sarah terem dado poucas estalecas na última compra do VIP. Ela e Larissa acharam pouca comida no VIP, e culparam a compra de Domitila.

