'Não faz o menor sentido pra mim, é uma marmota', diz Marília sobre Cris

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred Nicácio e Marília seguem digerindo o que ouviram e viram durante a primeira festa do líder do BBB 23 (Globo). Os dois falaram bem de Fred e criticaram o jogo de Cristian.

"Se os outros meninos fossem espertos e inteligentes, seguiam o Fred. Ia todo mundo a favor da Bruna e contra o Gabriel, no sentido de: 'Não concordo com você, não vou jogar com você'. Foi isso que o Fred disse", disse Fred Nicácio.

"Só tá procurando eles por interesse", disse o médico sobre Gabriel. Fred seguiu: "Ele faz os próprios meninos se queimarem com o grupo Oceano e com o próprio público", disse o brother.

Marília ficou inconformada com o que ouviu de Cristian na festa, quando o brother falou que colocaria o ex de Boca Rosa no Paredão. "De onde o Cris tirou isso? Vai colocar o Fred, o Fred é um cara massa. De onde que ele tirou que o Fred sai? Entre o Gabriel e o Fred, vai botar o Fred? Ele não é uma pessoa ruim, e eu acredito que o público não esteja vendo ele como uma pessoa ruim", disse a sister, completando: "É uma marmota, uma presepada, uma coisa sem noção. Uma marmota botar o Fred em vez do Gabriel".

"Gabriel só tá achando o Fred isso porque o Fred se afastou dele junto com a Larissa e arrastou a Bruna", opinou Nicácio, dizendo ainda: "Não faz sentido pra mim (o Fred no Paredão), nem pra ninguém".