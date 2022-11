Namorado cai no choro ao ouvir condenação de Flordelis, veja vídeo

Allan Soares, 26, produtor musical e atual namorado de Flordelis, 61, caiu no choro ao receber a notícia da condenação de 50 anos de prisão da ex-deputada.

Namorado se desespera e cai no choro ao ouvir condenação de Flordelis pic.twitter.com/0NoVm7QmRq — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 13, 2022

Allan acompanhou o julgamento de perto e estava presente no tribunal no momento em que a sentença foi lida. O produtor ficou super abalado com a decisão e foi às lágrimas ali mesmo.

Ele foi amparado por uma jovem e um homem. Allan e Flordelis começaram a namorar no início do ano passado, dois anos após o assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da religiosa.

Allan é produtor musical gospel e conheceu Flordelis e Anderson em 2018. Os três chegaram a tirar uma foto juntos em um evento na cidade de Macaé.

Ele chegou a compartilhar a foto em sua rede social com a legenda: “Manhã e noite de sexta-feira abençoada com os pastores @prandersondocarmo e @flordelismk em Unamar e Macaé.