Mutirão de reconhecimento de paternidade ocorre em 135 cidades

Mais informações sobre o dia D e a lista com os locais que vão receber o mutirão “Meu Pai Tem Nome” podem ser acessadas no site condege.org.br

O vice-presidente do Condege, Domilson Rabelo, lembra que o nome do pai na certidão de nascimento garante dignidade e direitos aos filhos. “É a perspectiva da dignidade da pessoa humana. Desse ato advém obrigações acessórias do direito a visita, guarda e direitos sucessórios”, afirma.

