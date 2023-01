Muro desaba sobre centro espírita e mata professora que participava de grupo de oração

Oito mulheres e dois homens com idades entre 29 e 66 anos ficaram feridos; Já Helena, que fazia trabalhos voluntários no local, morreu.

Segundo a Polícia Civil, um grupo havia acabado de fazer orações no momento em que um forte temporal, com rajadas de ventos de 90km/h, fez com que a parede de um prédio vizinho, que estava em obras, desabasse sobre um centro.

