Mulheres tentam roubar 56 ovos de Páscoa e começam pancadaria em mercado; vídeo

O caso foi encaminhado para a 19ª DP. As três mulheres que já são conhecidas da polícia foram presas e as outras três adolescentes, apreendidas.

Uma segurança chegou a ter a roupa rasgada e teve os cabelos puxados por uma das suspeitas. Clientes que estavam no local no momento da confusão filmaram a briga.

As suspeitas teriam sido flagrados pelas câmeras de segurança colocando ovos de chocolate e três pares de chinelo dentro de bolsas de mercado. Após tentarem sair do estabelecimento sem pagar, eles foram parados por seguranças e geraram uma pancadaria no local.

