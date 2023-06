Mulheres em vulnerabilidade social irão receber absorventes gratuitamente

O programa prevê campanhas sobre o tema e capacitação de agentes públicos. As aquisições levam em conta as normas de qualidade da Anvisa e a estimativa de ciclo menstrual mensal e de uso médio de absorventes estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

O Governo Federal afirmou que mulheres em situação de vulnerabilidade irão receber absorventes gratuitamente. A portaria do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (19).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.