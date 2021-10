Mulher vai parar na mesa de cirurgia após ter pulmão perfurado em acupuntura

A empresária relata que na hora, sentiu uma dor intensa, mas a massoterapeuta afirmou que isso era normal no início. Ao ser dispensada, ela foi para casa com dores e falta de ar.

Jessika Aldrey Germiniani, que tem um filho de 5 anos, estava com dores no pescoço e decidiu procurar uma massoterapeuta com quem já tinham feito algumas sessões do mesmo procedimento antes.

Uma empresária de 26 anos teve o pulmão perfurado durante uma sessão de acupuntura realizada no início da semana, na cidade de Sorriso, no Mato Grosso.

