Mulher vai parar na delegacia por racismo durante confusão no McDonald's: 'Odeio preto'

A Polícia Civil já pediu as imagens de câmeras de segurança do estabelecimento e deve ouvir nos próximos dias os clientes que presenciaram e filmaram o episódio.

Eles também impediram a saída do estabelecimento e acionaram a polícia. Na delegacia, a mulher voltou a dizer que era psiquiatra, mas nenhum registro profissional no nome dela foi encontrado.

De acordo com testemunhas, a confusão começou quando Amanda reclamou que o jovem Mattheus da Silva Francisco, 22, havia furado a fila do caixa.

Conforme a Polícia Civil, a mulher chegou a se identificar como médica psiquiatra e esposa de miliciano durante o bate-boca. Na ocasião, ela informou que se chamava Amanda Queiroz Ornela e afirmou que “racismo não dá cadeia no Brasil”. O discurso da mulher foi gravado por clientes que estavam no local.

Uma mulher está sendo investigada por racismo após ser filmada em uma loja da McDonald’s, no Rio de Janeiro, dizendo que “odeia preto”, durante um bate-boca com um jovem de 22 anos.

