Mulher trans pede na Justiça que ex devolva seus testículos

Uma mulher transgênero entrou na Justiça para que seu ex-namorado devolva os seus testículos que removidos durante uma cirurgia. O caso segue em processo no 50º Tribunal Distrital de Pontiac, em Michigan, nos Estados Unidos.

Consta no documento que Brianna Kingsley, de 40 anos, pede a devolução do seu órgão do sistema reprodutivo, que o ex, William Wojciechowski, guarda em uma geladeira, ao lado de uma casinha onde guarda ovos de galinha.

Já Willian, disse que Brianna pegou todos os seus pertences quando terminaram, e que não deve nada a ela: “Ela pegou tudo o que ela queria… então".

Ele disse ainda, que ela o assediou e intimidou desde que eles terminaram, oito meses atrás