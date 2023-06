Mulher tenta matar filha de 4 anos após brigar com pai da criança

De acordo com o G1, a Polícia Militar afirmou que a suspeita cometeu o crime após terminar o relacionamento com o pai da criança, e chegou a enviar um áudio para a avó paterna da menina, explicando que estava em um matagal e que a mataria: “Agora são 9 e 26. Até 9 e 50 ele pode pegar ela [a criança] viva. Se não vier antes, não tenho nada a ver mais com isso”.

