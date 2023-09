Mulher tenta denunciar golpe, mas é presa por negociar fotos íntimas da filha de 8 anos

Uma mulher foi presa, na quarta-feira (21), ao tentar denunciar um suposto golpe que teria sofrido de um homem na internet. No entanto, a polícia descobriu que a suspeita havia negociado fotos íntimas da própria filha de 8 anos, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF.

De acordo com a polícia, a suspeita de 29 anos, que não teve nome revelado, procurou uma delegacia para tentar denunciar um golpista. A mulher alegou que estava sendo ameaçada e coagida por um homem a enviar fotos íntimas dela e da filha. Ela contou que conheceu o homem por meio de um anúncio de empréstimo em uma rede social.

Porém, durante a análise do celular da mulher, conversas trocadas com o homem revelaram que ela tentou vender fotos íntimas da filha. Uma quantia de R$ 3 mil foi oferecida pelas imagens da mulher e da criança.

Após a mulher perceber que não iria receber o valor ela parou de enviar as fotos. No entanto, o suposto agiota publicou as imagens nas redes sociais.

A mãe da criança foi presa em flagrante e está à disposição da Justiça. Até o momento, o homem que negociou as fotos não foi identificado.